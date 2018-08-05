Dualar Cem için

5 yıldır Colorado Springs Polis Departmanı'nda görev yapan Cem Düzel, önceki sabah saat 03.00 sularında ABD Olimpiyat İdman Merkezi yakınlarında 31 yaşındaki Karrar Noaman Al Khammasi tarafından silahla vurularak ağır yaralandı. Khammasi silah bulundurmak suçundan daha önce çıkartılmış ve önceki gün günü gerçekleşecek mahkemesini beklemek üzere şartlı salıverilmişti.
Bir soygun ihbarı nedeniyle olay yerine giden Cem Düzel'in vurulması, eyalet medyasında da geniş yer buldu. El Paso Bölgesi Şerif Departmanı gerçekleşen saldırıyı incelerken departman sözcüsü Jacqueline Kirby "Khammasi Düzel'e ve bir diğer polise ateş açtı ve polisler karşılık verdi" diyerek Khammasi'nin yaralı olarak tutuklandığını açıkladı. Çevresi tarafından çok sevilen Düzel'in durumunun ciddi olduğu açıklandı. Halk, Düzel'in kaldırıldığı ve ameliyata alındığı hastanenin önünde destek için toplandı.
Colorado Polis Departmanı, Düzel'e ve ailesine destek vermek için yardım hesabı açtı. Binlerce kişi de, kentin dört bir yanında Cem Düzel için dua etti.
Saldırı sırasında bölgede UBER şoförü olarak çalışan Carrie Ward "Silah seslerini duydum. Polis aracının ışıklarını görebiliyordum. 911'i aradım ve memurun durumunu sordum" dedi. İsmini vermeyen bir kişi de 10-12 el silah sesi duyduğunu anlattı.
Karrar Noaman Al Khammasi
Bir soygun ihbarı nedeniyle olay yerine giden Cem Düzel'in vurulması, eyalet medyasında da geniş yer buldu. El Paso Bölgesi Şerif Departmanı gerçekleşen saldırıyı incelerken departman sözcüsü Jacqueline Kirby "Khammasi Düzel'e ve bir diğer polise ateş açtı ve polisler karşılık verdi" diyerek Khammasi'nin yaralı olarak tutuklandığını açıkladı. Çevresi tarafından çok sevilen Düzel'in durumunun ciddi olduğu açıklandı. Halk, Düzel'in kaldırıldığı ve ameliyata alındığı hastanenin önünde destek için toplandı.
Colorado Polis Departmanı, Düzel'e ve ailesine destek vermek için yardım hesabı açtı. Binlerce kişi de, kentin dört bir yanında Cem Düzel için dua etti.
Saldırı sırasında bölgede UBER şoförü olarak çalışan Carrie Ward "Silah seslerini duydum. Polis aracının ışıklarını görebiliyordum. 911'i aradım ve memurun durumunu sordum" dedi. İsmini vermeyen bir kişi de 10-12 el silah sesi duyduğunu anlattı.
Karrar Noaman Al Khammasi
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