Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde bir helikopter düştü, 3 mürettabat ile 15 yolcu hayatını kaybetti.

DÜŞEN HELİKOPTER ALEV ALDI, 18 KİŞİ KURTARILAMADI

TASS Ajansının emniyet yetkililerine dayandırdığı habere göre, Krasnoyarsk bölgesinde, Utair havacılık şirketine ait helikopter havalandıktın kısa süre sonra sert iniş yaptı. Yere çarpmanın etkisiyle alev alan helikopterdeki 18 kişi kurtarılamadı.

"PİLOT HATASI YA DA TEKNİK SORUN NEDENİYLE DÜŞMÜŞ OLABİLİR"

Rus yetkililer, Krasnoyarsk bölgesindeki İgarka havaalanından kalkan helikopterin pilot hatası veya teknik sorundan dolayı düşmüş olabileceğini belirtiyor. Kazanın, havaalanından kalkan başka bir helikopterin taşıdığı yükle çarpışması sonucunda meydana gelmiş olabileceği ihtimali de araştırılıyor.

2 KARA KUTUSU DA BULUNDU

Kurtarma ekipleri, helikopterin her iki kara kutusunun da bulunduğu açıkladı.