Irkçı İngiliz’e Türk bağışı

Irkçı ve İslam karşıtı İngiliz Savunma Ligi EDL'in eski lideri Tommy Robinson serbest bırakıldı. Robison'un hapisten çıkınca daha çok para ve daha çok uluslararası destek kazandığı ortaya çıktı. Yaklaşık 20 bin Sterlin değerinde BITCOIN bağışı yapıldı. Bağışlar arasında İstanbul'dan isimler de bulunuyor.
ALPASLAN DÜVEN
ALPASLAN DÜVEN
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