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Irkçı İngiliz’e Türk bağışı

Irkçı İngiliz’e Türk bağışı
Irkçı ve İslam karşıtı İngiliz Savunma Ligi EDL'in eski lideri serbest bırakıldı. Robison'un hapisten çıkınca daha çok para ve daha çok uluslararası destek kazandığı ortaya çıktı. Yaklaşık 20 bin Sterlin değerinde BITCOIN bağışı yapıldı. Bağışlar arasında 'dan isimler de bulunuyor.

ALPASLAN DÜVEN
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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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