Menbiç'te YPG'li teröristler ile ABD'li askerleri dostluk pekiştirdi. Halı saha maçı düzenlendi. Fotoğrafları Menbiç'in sözde Askeri Meclisi Sözcüsü Şervan Derviş, sosyal medya hesabından paylaştı. Altına ise "Münbiç'te askeri konsey ile koalisyon askerleri arasında ilginç bir futbol maçı vardı" ifadelerini yazdı. Fotoğraflarda ABD askerlerinin yüzlerinin gizlenmesi dikkat çekti.
Futbol terörü!
- 04 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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