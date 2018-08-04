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terörü!

Futbol terörü!
Menbiç'te​ 'li teröristler ile ABD'li askerleri dostluk pekiştirdi. Halı saha maçı düzenlendi. Fotoğrafları Menbiç'in sözde Askeri Meclisi Sözcüsü Şervan Derviş, sosyal medya hesabından paylaştı. Altına ise "'te askeri konsey ile koalisyon askerleri arasında ilginç bir maçı vardı" ifadelerini yazdı. Fotoğraflarda ABD askerlerinin yüzlerinin gizlenmesi dikkat çekti.

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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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