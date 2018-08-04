Yol Durumu
  1. "Türk milleti tehdide boyun eğer mi?"

p'tan NBA yıldızı 'e hakaret

ABD Başkanı , sosyal medya hesabında NBA yıldızı 'e üstü kapalı olarak "aptal" dedi.

Skandal açıklama! Şimdi de ona sardı

James'in, sunucusu ile röportajına ilişkin Twitter hesabından yapığı açıklamada Trump, " televizyonlardaki en aptal adamla röportaj yaptı, Don Lemon. LeBron'u zeki gösterdi ki bunu yapmak hiç de kolay değil." ifadelerini kullandı.

Trump paylaşımının sonunda da eskiNBA yıldızı 'ı kastederek "Mike'ı seviyorum." ifadesine yer verdi.

James, LeBron James Aile Vakfı ve Ohio eyaleti Akron Devlet Okulları ile ortak bir inisiyatifle dezavantajlı gruplar için açtığı yeni okul üzerine CNN sunucusu Lemon'a konuşmuştu.

James, röportaj sırasında sporinsanları birleştiren bir aktivite iken Trump'ın bunu halkı bölmek için kullandığını ifade etmişti.

Daha önce de CNN'de yayınlanan bir röportajında James, Trump ile asla karşılıklı oturmayacağını söylemişti.

Etiketler: , , , ,
  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi 20:23
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar