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onu öldürecekti

eski çalışanı , Brunson krizi ile ilgili açıkalmalar yaptı: Pastör konuşursa ’nın ’deki varlığı tehlikeye girer. Derin CIA bunu önlemek için onu öldürmeyi bile planladı

CIA onu öldürecekti
FBI eski çalışanı önceki akşam şu açıklamaları yaptı:
Ne zaman ki Pastor Brunson ile ilgili bir ilerleme olursa içindeki derin yapı olaya müdahale ediyor. Halbuki Türk devleti onun hayatını kurtarıyor. Çünkü CIA içindeki bu derin yapı Brunson'ı Türk hapishanesindeyken zehirleyerek öldürmeyi ve suçu 'ye atmayı planladı.
ABD içinde birileri ile Türkiye'nin ilişkilerinin düzelmesini istemiyor. Trump'ın bütün çabaları içeriden sabote ediliyor.



Bu kişini masum olduğuna inanmıyorum. Kendisi CIA ve Gladio-B'nin en önemli adamı ile ilişki içinde. Pastörün üst düzey askeri ve CIA çalışanlarıyla iletişimi bakınca şunu düşünüyorum:
Brunson önemli önemli bilgilere sahip. bu bilgilerin Türk mahkemelerinde açığa çıkmasını istemiyor. Çünkü bunlar ortaya çıkarsa CIA'in Türkiye veya bölgede bazı varlıklarından vazgeçme sebebi oluşacaktır.
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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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