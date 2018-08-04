CIA onu öldürecekti

FBI eski çalışanı Sibel Edmonds önceki akşam şu açıklamaları yaptı:
Ne zaman ki Pastor Brunson ile ilgili bir ilerleme olursa CIA içindeki derin yapı olaya müdahale ediyor. Halbuki Türk devleti onun hayatını kurtarıyor. Çünkü CIA içindeki bu derin yapı Brunson'ı Türk hapishanesindeyken zehirleyerek öldürmeyi ve suçu Türkiye'ye atmayı planladı.
ABD içinde birileri Trump ile Türkiye'nin ilişkilerinin düzelmesini istemiyor. Trump'ın bütün çabaları içeriden sabote ediliyor.
Bu kişini masum olduğuna inanmıyorum. Kendisi CIA ve Gladio-B'nin en önemli adamı Graham Fuller ile ilişki içinde. Pastörün üst düzey askeri ve CIA çalışanlarıyla iletişimi bakınca şunu düşünüyorum:
Brunson önemli önemli bilgilere sahip. ABD bu bilgilerin Türk mahkemelerinde açığa çıkmasını istemiyor. Çünkü bunlar ortaya çıkarsa CIA'in Türkiye veya bölgede bazı varlıklarından vazgeçme sebebi oluşacaktır.
Ne zaman ki Pastor Brunson ile ilgili bir ilerleme olursa CIA içindeki derin yapı olaya müdahale ediyor. Halbuki Türk devleti onun hayatını kurtarıyor. Çünkü CIA içindeki bu derin yapı Brunson'ı Türk hapishanesindeyken zehirleyerek öldürmeyi ve suçu Türkiye'ye atmayı planladı.
ABD içinde birileri Trump ile Türkiye'nin ilişkilerinin düzelmesini istemiyor. Trump'ın bütün çabaları içeriden sabote ediliyor.
Bu kişini masum olduğuna inanmıyorum. Kendisi CIA ve Gladio-B'nin en önemli adamı Graham Fuller ile ilişki içinde. Pastörün üst düzey askeri ve CIA çalışanlarıyla iletişimi bakınca şunu düşünüyorum:
Brunson önemli önemli bilgilere sahip. ABD bu bilgilerin Türk mahkemelerinde açığa çıkmasını istemiyor. Çünkü bunlar ortaya çıkarsa CIA'in Türkiye veya bölgede bazı varlıklarından vazgeçme sebebi oluşacaktır.
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