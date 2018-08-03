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Son dakika: Afganistan'da camiye intihar saldırısı: En az 10 ölü

Afganistan'ın doğusundaki Paktia eyaletinde çoğunlukla Şiilerin gittiği camiye cuma namazı sırasında intihar saldırısı düzenlendi. Olayda en az 10 kişi hayatını kaybetti.

O ülkede camiye intihar saldırısı!

Afganistan'ın doğusundaki Paktia eyaletinin Gardes şehrinde bulunan çoğunlukla Şiilerin gittiği camide cuma namazı sırasında intihar saldırısı düzenlendi. Olayda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Paktia eyalet polis şefi General Raz Mohammad Mandozai, "Paktia eyaletinin Gardez kentinde bir Şii camisine saldırısı düzenlendi. Patlamada ölü ve yaralı var, ama şimdilik kaç tane olduğunu bilmiyoruz" dedi.

  • 03 Ağustos 2018, Cuma 14:11
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