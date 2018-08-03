THE New York Times, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'den hoşlanmadığını hatta Ivanka Trump'a Tom Brady ile evlenmesi için baskı yaptığını yazdı. Bu iddia Trump tarafından da yalanlanmadı. Günlerdir ABD'de konuşulan bu durum yeni bir boyut kazandı. Ivanka Trump'ın, Brady'den ayrıldığı günlerde Kushner'le değil, Öümcek Adam 3'de Venom rolündeki Topher Grace'e aşık olduğu iddia edildi. Hatta Ivanka'nın, birçak kez Topher Grace'le yemeğe çıktığı ama daha sonra ilişkinin yürümediğine dikkat çeken kaynaklar, Kushner'in ortaya çıkan son kişi olduğunu belirtti. Evlenene kadar ABD'Nin eng özde bekarları listesinin ilk sırasında yer alan Ivanka'nın, Kushner'le önce arkadaş olduğu daha sonra dostluğun evliliğe gittiği ifade ediliyordu. Ancak Kushner, Ivanka ile tanışmak için uzun süre çaba harcadığını röportajlarında söylemişti.
Ivanka’nın aşkı!
ABD Başkanı Trump, “Ivanka’nın Kushner’le değil Brady ile evlenmesini istemiştim” dedi. Ancak Ivanka’nın aktör Topher Grace’e aşık olduğu için Brady’den ayrıldığı ortaya çıktı...
Etiketler: New York Times , Tom Brady , Topher Grace , trump , ABD
- 03 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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