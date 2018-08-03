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'de korkutan

'in Çinghay eyaletinde 5,1 büyüklüğünde bir meydana geldi. Deprem sonrası can ve mal kaybına ilişkin bir açıklama yapılmazken, yaşanan deprem büyük korku ve paniğe neden oldu.

Çinde korkutan deprem

'in batısında 5,1 büyüklüğünde meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin batısındaki Çinghay eyaletinde Yüşu Tibet özerk ilinin Cıduo ilçesinde 5,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildiğini açıkladı.

Depremin yerin 10 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi.

Çinghay'ın Yüşu Tibet özerk ilinde Nisan 2010'da 7,1 büyüklüğünde deprem olmuş ve 2 bin 698 kişi hayatını kaybetmişti.

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  • 03 Ağustos 2018, Cuma 06:34
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