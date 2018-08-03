Almanlara bir gol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çektirdiği fotoğraf nedeniyle Almanların hedef tahtasına oturttuğu Mesut Özil, geçtiğimiz ay tarihi bir karara imza attı. Almanların son şampiyon olarak katıldıkları 2018 Dünya Kupası'nda ilk turda elenmelerinin ardından günah keçisi ilan edilen Mesut, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla milli takım kariyerini sonlandırdığını duyurdu. Medyanın ve siyasilerin ırkçı saldırılarına maruz kalan 29 yaşındaki Türk asıllı futbolcu, Kicker tarafından ise önemli bir onura layık görüldü.
Mesut Özil'in nişanlısı, oyuncu Amine Gülşe de Almanya'daki ırkçı söylem ve hakaretlerin hedefi haline geldi.
EN İYİLER ARASINDA...
Almanların ırkçı tavrına adeta tokat atan dünyaca ünlü futbol dergisi, Arsenal'da top koşturan Mesut'u yurt dışında forma giyen en iyi Alman futbolcular listesine dahil etti.
KEKİLLİ DE İSYANDA
Mesut Özil'in Alman milli takımını bırakmasının yankıları devam ediyor. Yaklaşık iki haftadır Mesut'a dünya çapında bir çok destek gelirken dolaylı yoldan bile olsa bir Sibel Kekilli de Mesut'a arka çıktı. Mesut'un kararı sonrası "Metwo" sloganıyla bir çok göçmen başlarından geçen ırkçılık hikayesini anlatırken Sibel Kekilli de Mesut gibi ayrımcılığa uğradığını anlattı. Die Welt gazetesine konuşan ünlü oyuncu "Çocukluğundan itibaren ırkçılıkla tanışığım. Türk kökenli olmam nedeniyle daha az ve daha farklı roller aldım" diye konuştu. Kekilli, kendisinden beklentinin bir Türkü oynadığı roller olduğunu ve aksi durumda medya yöneticilerinin rahatsızlık duyduklarını belirtirken göçmen kökenli kişilerin oyuncu olarak eşit şansa sahip olmadığını söyledi.
Mesut Özil'in nişanlısı, oyuncu Amine Gülşe de Almanya'daki ırkçı söylem ve hakaretlerin hedefi haline geldi.
EN İYİLER ARASINDA...
Almanların ırkçı tavrına adeta tokat atan dünyaca ünlü futbol dergisi, Arsenal'da top koşturan Mesut'u yurt dışında forma giyen en iyi Alman futbolcular listesine dahil etti.
KEKİLLİ DE İSYANDA
Mesut Özil'in Alman milli takımını bırakmasının yankıları devam ediyor. Yaklaşık iki haftadır Mesut'a dünya çapında bir çok destek gelirken dolaylı yoldan bile olsa bir Sibel Kekilli de Mesut'a arka çıktı. Mesut'un kararı sonrası "Metwo" sloganıyla bir çok göçmen başlarından geçen ırkçılık hikayesini anlatırken Sibel Kekilli de Mesut gibi ayrımcılığa uğradığını anlattı. Die Welt gazetesine konuşan ünlü oyuncu "Çocukluğundan itibaren ırkçılıkla tanışığım. Türk kökenli olmam nedeniyle daha az ve daha farklı roller aldım" diye konuştu. Kekilli, kendisinden beklentinin bir Türkü oynadığı roller olduğunu ve aksi durumda medya yöneticilerinin rahatsızlık duyduklarını belirtirken göçmen kökenli kişilerin oyuncu olarak eşit şansa sahip olmadığını söyledi.
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