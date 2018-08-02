Kuzey Amerika ülkesi Meksika'da, Aeromexico Havayolları'na ait bir yolcu uçağı Mexico'ya gitmek için Durango eyaletinde kalkıştan kısa bir süre sonra hızla irtifa kaybetti. 97 yolcu ve 4 mürettebat taşıyan Embraer 190 tipi uçağı, 10 kilometre sonra açık alana acil iniş yaptı. Tarlaya inen uçakta yangın başladı. Yolcular kısa sürede tahliye edildi. Kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesi bulunduğu açıklandı. Kazanın fotoğrafları sosyal medyada yayınlandı.
Mucize kurtuluş
Etiketler: Kuzey Amerika , MEKSİKA
- 02 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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