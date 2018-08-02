Yol Durumu
  1. Dükkanı kapamadı
  2. Tarihi soygun

Mucize kurtuluş

Mucize kurtuluş
Kuzey Amerika ülkesi 'da, Aeromexico Havayolları'na ait bir yolcu uçağı Mexico'ya gitmek için Durango eyaletinde kalkıştan kısa bir süre sonra hızla irtifa kaybetti. 97 yolcu ve 4 mürettebat taşıyan Embraer 190 tipi uçağı, 10 kilometre sonra açık alana acil iniş yaptı. Tarlaya inen uçakta yangın başladı. Yolcular kısa sürede tahliye edildi. Kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesi bulunduğu açıklandı. Kazanın fotoğrafları sosyal medyada yayınlandı.
Etiketler: ,
  • 02 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar