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Rus ajanı 'a bağladılar

Rus ajanı Trumpa bağladılar
ABD Adalet Bakanlığı, 29 yaşındaki vatandaşı Maria Butina'nın ajanlık suçlamasıyla tutuklandığını duyurdu. Butina'nın, Rus ABD'de faaliyet gösteren bir silah taşıma hakkı organizasyonunun da kurucularından olduğu iddia edildi. Derneğin tüm finansmanını ise Rus milyarder Konstantin Nikolaev'den aldığı belirtildi. Nikolaev'in ortağı olduğu American Ethane isimli şirketin ise geçen yıl 'ın Pekin ziyaretinde ile 26 milyar dolarlık anlaşma yaptığı ortaya çıktı. Şirkette Putin'in sıkı adamı Alexander Voloshin'in de ortaklığı çıktı.



American Ethane CEO'su Çin'le 26 milyar dolarlık anlaşma yaparken Trump da bu imzayı alkışlıyordu.
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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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