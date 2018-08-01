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Ivanka için büyük bahis

Ivanka için büyük bahis
'ın yakın geçmişte kızı Ivanka'yı ünlü sporcu ile evlenmeleri için gizlice buluşturduğu ortaya çıkarken, Ivanka hakkında yeni bir haber gündeme düştü. Adeta görücü usulü buluştuğu Brady ile evlenmeyen Ivanka'nın 'nin ilk kadın başkanı olacağı iddia edildi. İngiliz iş adamı Alan Sugar bir bahis şirketine "ABD'nin ilk kadın başkanı Ivanka Trump" olacak bahsi oynadı. Sugar'ın 1'e 50 veren bahsi tutturması halinde 500 bin pound (3,5 milyon TL) kazanacağı bildirildi.
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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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