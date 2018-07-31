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  1. 25 bin kişilik katliam listesi ortaya çıktı!

SON DAKİKA: Meksika'da içinde 80 kişi bulunan yolcu uçağı düştü

SON DAKİKA HABERİ: Meksika'da içinde 80 kişi bulunduğu belirtilen yolcu uçağı düştü.

İçinde 80 kişi bulunan yolcu uçağı düştü
AYRINTILAR GELİYOR...
  • 31 Temmuz 2018, Salı 00:49
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