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Son dakika: 'da içinde 101 kişi bulunan yolcu uçağı düştü

Son Dakika Haberi: 'nın Durango eyaletinde yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra havaalanı yakınlarında düştü. Uçakta 97 yolcu ve 4 mürettebat bulunduğu belirtiliyor. İşte Meksika'daki uçak kazasından ilk görüntüler ve yaşanan felaketin detayları...

İçinde 101 kişi bulunan yolcu uçağı düştü

'nın Durango kentinde bir yolcu uçağının kalkışından kısa süre sonra düştüğü bildirildi.

Aeromexico havayolu şirketinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Guadalupe Victoria Havalimanı'ndan 'ye gitmek için havalanan 100 yolcu kapasiteli uçağın kalkışından 5 dakika sonra düştüğü duyuruldu.

Açıklamada, kazanın detaylarına ilişkin araştırmanın sürdüğü belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberlerde ise uçakta 97 yolcu ve 4 kişilik mürettebat olduğu bilgisi paylaşıldı.

Durango Eyalet Valisi Jose Aispuro da Twitter hesabından, güvenlik ve acil yardım görevlilerinin olay yerine sevk edildiğini, ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz resmi verilerin bulunmadığını açıkladı.

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  • 31 Temmuz 2018, Salı 00:49
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