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Görücü usulü buluştular

’ın kızı Ivanka’yı ünlü sporcu ile evlendirme planı gündeme bomba gibi düştü. Eski bir görevlisi başkanın geçmişte Ivanka ve Tom Brady’yi gizlice buluşturduğunu açıkladı.

Görücü usulü buluştular
Başkanı 'ın, kızı Ivanka'yı ünlü Amerikan futbolu oyuncusu ile evlendirmek istediği ortaya çıktı. Açıklamalar art arda gelmeye başladı. Trump'ın, damadı Jared Kushner'i kast ederek "Tom ile çıkmasını istiyordum ama sonra bu geldi" ifadelerini kullanarak Kushner'den memnuniyetsiz olduğu aktarıldı. Konuyla ilgili bir süre Trump'ın İletişim Direktörü olarak görev yapan Antonio Scaramucci ilginç bir detay paylaştı. Scaramucci, "Donald, Ivanka ile Tom'u buluşturmayı başarmıştı. Hatta iki genç kısa süre flört yaşadı. Ama devamı gelmedi" dedi. ABD'nin en tanınan isimlerinden olan Tom Brady daha sonra ünlü manken Gisele Bündchen ile evlendi.


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