ABD Başkanı Donald Trump'ın, kızı Ivanka'yı ünlü Amerikan futbolu oyuncusu Tom Brady ile evlendirmek istediği ortaya çıktı. Açıklamalar art arda gelmeye başladı. Trump'ın, damadı Jared Kushner'i kast ederek "Tom ile çıkmasını istiyordum ama sonra bu geldi" ifadelerini kullanarak Kushner'den memnuniyetsiz olduğu aktarıldı. Konuyla ilgili bir süre Trump'ın Beyaz Saray İletişim Direktörü olarak görev yapan Antonio Scaramucci ilginç bir detay paylaştı. Scaramucci, "Donald, Ivanka ile Tom'u buluşturmayı başarmıştı. Hatta iki genç kısa süre flört yaşadı. Ama devamı gelmedi" dedi. ABD'nin en tanınan isimlerinden olan Tom Brady daha sonra ünlü manken Gisele Bündchen ile evlendi.
Görücü usulü buluştular
Donald Trump’ın kızı Ivanka’yı ünlü sporcu Tom Brady ile evlendirme planı gündeme bomba gibi düştü. Eski bir Beyaz Saray görevlisi başkanın geçmişte Ivanka ve Tom Brady’yi gizlice buluşturduğunu açıkladı.
Etiketler: Tom Brady , donald trump , Beyaz Saray , ABD
- 31 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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