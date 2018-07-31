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'da sahasına giren bir kişi üzerindeki bombayı patlattı

'nın Liege kentine bağlı Verviers bölgesinde bir kişi sahasında üzerinde bulunan ları infilak ettirdi.

Korkunç! Futbol sahasında kendini patlattı

Verviers Belediye Başkanı Vekili Hasan Aydın, basına yaptığı açıklamada, kişinin kimlik bilgilerinin henüz tespit edilmediğini ancak mahallede ikamet eden eski bir asker olduğundan şüphe duyulduğunu belirtti.

Aydın, polis ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini ve bölgede başka bulunmadığından emin olmak için tarama çalışmaları yaptıklarını aktardı.

"BİREYSEL İNTİHAR GİRİŞİMİ, TERÖR VAKASI DEĞİL"

Olayı vakası olarak değerlendirmediklerini ifade eden Aydın, bunun bireysel bir girişimi olabileceğini, aksi takdirde kişinin daha kalabalık bir mekan tercih edeceğini düşündüklerini kaydetti.

Olayda patlayıcıyı infilak ettiren kişi hariç ölen ya da yaralanan olmazken bölgedeki sokaklar boşaltıldı, yoğun güvenlik önlemi alındı.

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  • 31 Temmuz 2018, Salı 15:51
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