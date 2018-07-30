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: Avrupa Komutanı Scaparrotti 'ye geliyor

Avrupa Kuvvetleri ve Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Curtis Scaparrotti, çarşamba günü temaslarda bulunmak üzere 'ye gelecek.

NATO komutanı Türkiyeye geliyor!

Avrupa Kuvvetleri ve Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Scaparrotti, 'ye gelerek Suriye konusunda temaslarda bulunacak.

AĞIRLIKLI GÜNDEM SURİYE
Edinilen bilgiye göre, Orgeneral Curtis Scaparrotti, 1 Ağustos Çarşamba günü Ankara'da Türk yetkililerle görüşmeler yapacak. Görüşmelerde ağırlıklı olarak Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

ÖNCE İNCİRLİK, SONRA İZMİR
Scaparrotti, 2 Ağustos Perşembe günü ise İncirlik Üssü'nü ziyaret edecek ve oradan İzmir'e geçecek.

BAKAN AKAR'LA TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞTÜ
Scaparrotti, en son 27 Haziran'da Genelkurmay Başkanı görevinde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefon görüşmesi yapmıştı.

Görüşmede, Suriye'nin kuzeyindeki mevcut güvenlik durumu ile daha önce mutabık kalınan "Münbiç yol haritası" doğrultusunda belirlenen güvenlik prensiplerinin uygulanması konularının ele alındığı ve NATO ile ilgili bazı konularda görüş alışverişinde bulunulduğu açıklanmıştı.

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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi 19:14
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