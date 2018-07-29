Vodafone Almanya, Mesut Özil’i reklamdan çıkardı

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada "Kazandığımda Almanım, kaybettiğimde göçmenim" diyerek kendine uygulanan baskıyı anlattı ve Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.
VODAFONE'UN REKLAM FİLMİ KARARI
AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Vodafone'un Mesut Özil'i reklamkampanyasından çıkardığının haberini Twitter'dan duyurdu.
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