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Vodafone , ’i reklamdan çıkardı

’e karşı yürütülen ırkçı kampanyaya Vodafone, reklam ambargosuyla katıldı.

Vodafone Almanya, Mesut Özil’i reklamdan çıkardı

Türk asıllı Alman futbolcu , geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada "Kazandığımda Almanım, kaybettiğimde göçmenim" diyerek kendine uygulanan baskıyı anlattı ve Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

VODAFONE'UN REKLAM FİLMİ KARARI

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Vodafone'un Mesut Özil'i reklamkampanyasından çıkardığının haberini Twitter'dan duyurdu.



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  • 29 Temmuz 2018, Pazar 22:27
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