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'da rekor kırdı

'da serbest piyasada 1 ın yerel para birimi olan 10 bin i geçtiği belirtildi.

İranda dolar rekor kırdı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, 'da son bir kaç aydır yükselişi durdurulamayan serbest piyasada 10 bin 700 civarında işlem görüyor.

Avronun 12 bin 650 tümen olduğu ülkede, 1 Türk lirası da 2 bin 250 tümenden işlem görüyor.

İran'da doların kısa süre içinde 4 bin tümenden 7 bin 500 tümen seviyelerine kadar yükselmesi üzerine Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti, nisan ayında doların 4 bin 200 tümene sabitlenmesi kararını almış ve serbest piyasada alım-satımı yasaklamıştı.

Merkez bankası tarafından dün yapılan açıklamada ise sabit kurun 4 bin 403 tümene çıkarıldığı duyuruldu.

Doların ani yükselişinden etkilenen esnaf bir süre önce sokak gösterileri düzenlemiş, "Tahran Büyük Çarşısı" esnafı birkaç gün kepenk kapatmıştı.

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  • 29 Temmuz 2018, Pazar 13:53
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