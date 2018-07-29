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Endonezya'da şiddetli deprem!

Güney Asya ülkesi Endonezya'da 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Endonezyada şiddetli deprem!

Endoneyaz'nın Lombok Adası'nda 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çöken bir binadaki beton blokların arasında kalan en az 3 kişi hayatını kaybetti. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısının ise 10 olduğu bildiriliyor.

ABD Jeologik Araştırma Merkezi'nin depremin büyüklüğünü 6.4 olarak açıkladı. Yerin 7 Km. altında meydana gelen depremde, adada bulunan birçok ev hasar gördü. Endonezya'nın turistik Bali Adası'nın hemen yanında bulunan Lombok Adası'nda yaralananların olduğu da bildirildi. Endonezya, Pasifik havzasındaki deprem kuşağının içinde bulunuyor.

Aralık 2004'te meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki Sumatra depremi, 230 bin kişinin ölümüne neden olmuştu.

  • 29 Temmuz 2018, Pazar 10:39
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