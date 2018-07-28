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Sevgilim değil

Macron, polis kılığına girerek gösterici döven yakın koruması hakkında konuştu: Kendisi sevgilim değil. Nükleer silah şifrelerini de bilmiyor...

Sevgilim değil
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron özel kalemi ve yakın koruması Alex Benalla'nın 1 Mayıs gösterilerinde polis kılığına girip gösterici dövmesini değerlendirdi. Macron, sosyal medyada çıkan bazı iddialara cevap vererek, "Kendisi sevgilim değil. Nükleer silah şifrelerini de bilmiyor" dedi. Bu arada Benalla "Cumhurbaşkanı'na ihanet ettiğimi hissetmiyorum" demişti.
  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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