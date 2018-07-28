Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron özel kalemi ve yakın koruması Alex Benalla'nın 1 Mayıs gösterilerinde polis kılığına girip gösterici dövmesini değerlendirdi. Macron, sosyal medyada çıkan bazı iddialara cevap vererek, "Kendisi sevgilim değil. Nükleer silah şifrelerini de bilmiyor" dedi. Bu arada Benalla "Cumhurbaşkanı'na ihanet ettiğimi hissetmiyorum" demişti.