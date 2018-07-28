Rockefeller bağlantısı var

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ABD'de Rusya adına ajanlık yaptığı suçlamasıyla tutuklanan Mariya hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Söz konusu iddiaya göre ailesinin varislerinden George D. O'Neill, Ruslar ve ABD'li muhafazakarlar arasında ilişki kurulması için Butina'ya yardım etti.


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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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