Rockefeller bağlantısı var

ABD'de Rusya adına ajanlık yaptığı suçlamasıyla tutuklanan Mariya Butina hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Söz konusu iddiaya göre Rockefeller ailesinin varislerinden George D. O'Neill, Ruslar ve ABD'li muhafazakarlar arasında ilişki kurulması için Butina'ya yardım etti.
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Etiketler: Rockefeller , Butina
- 28 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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