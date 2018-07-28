Yol Durumu
  1. In My Feelings akımı can alıyordu

Mandela'nın torunundan Başkann Erdoğan'a övgü dolu sözler

'da Apartheid (ırk ayrımcılığı) yönetimine karşı mücadelenin lideri 'nın torunu , Cumhurbaşkanı 'ın 'nın dönem başkanlığını hakkını vererek yaptığını söyledi.

Mandelanın torunundan Erdoğana övgü

Parlamentosu'nda dedesinin partisi olan Afrika Ulusal Kongresi'nde (ANC) milletvekilliği de yapan , Cumhurbaşkanı ile görüşmesi sonrası AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Afrikalı Müslüman kanaat önderleri ile bir araya geldiğini belirten Mandela, "Toplantı samimi bir ortamda geçti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Afrika'nın Müslüman toplumuna hitap etti." dedi.

Mandela, "Erdoğan, 'nın başkanlığını gerçekten hakkını vererek yapıyor. İslam aleminin en önemli problemleri yoksulluk, eğitim ve diyalog ile ilgili konular. Tüm müslüman liderlerden, Müslümanların azınlık olarak karşı karşıya kaldıkları zorlukların üstesinden gelmeleri için daha fazla çaba göstermelerini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın dünyadaki mazlum insanlara desteğini memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Mandela, 'nin özellikle , , Keşmir ve 'a her konuda verdiği desteği buna örnek gösterdi.

Mandela açıklamasında, "Bilindiği üzere Filistin mücadelesi büyükbabam 'nın en yakından ilgilendiği konulardan biriydi. O, Filistin sorununu zamanımızın en büyük sorunu olarak görmüştür. tarafından katledilen masum insanları her gün görüyoruz. Tüm dünya sessizliğini kururken Erdoğan bu konuda bütün limitlerini zorlayarak bu konu ile ilgileniyor." dedi.

"BUGÜN İLİŞKİLERİMİZİ SAĞLAM TEMELLER ÜZERİNE OTURTMALIYIZ"

Türkiye'nin Güney Afrika ve Afrika kıtası ile Osmanlı dönemine dayanan köklü bağları olduğunu vurgulayan Mandela, "Bugün ilişkilerimizi ortak tarihi, dini ve kültürel geçmişimiz üzerine sağlam temellere oturtmalıyız. İki ülke olarak ilişkilerimizi daha fazla diyalog kurarak ve birbirimizin tecrübelerinden yararlanarak güçlendirmeliyiz." şeklinde konuştu.

Güney Afrika'da çok sayıda güçlü ve başarılı Türk şirketinin olduğunu hatırlatan Mandela, Türkiye'nin sanayileşmiş bir ülke olarak görülmekte olduğunu ve tecrübesi ile Güney Afrika'ya zengin bir deneyim ve uzmanlık sunabileceği mesajını verdi.

Mandela, Türkiye'nin Afrika'da daha görünür olması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye, İslam liderliğini öne çıkararak Güney Afrika'daki yoksul ve kırsal alanlarda İslami konularda eğitimler vererek bu coğrafya ile ilişkilerini daha da güçlendirebilir. Daha fazla Türk girişimci Afrika kıtasının güneyindeki ülkelere yatırım yapabilir.

BRICS ve Türkiye'nin birbirinden yararlanabileceği çok alan var. Türkiye, üretim başta olmak üzere özellikle madencilik sektöründe zengin bir tecrübeye sahip. BRICS, zirveye Türkiye'yi davet ederek serbest ticaret ilkesi ile ilgili ve son dönemdeki ABD korumacılığına karşı güçlü bir mesaj gönderdi."

Etiketler: , , , , , , , , ,
  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi 15:58
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar