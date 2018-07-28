Hepsini biliyormuş

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, 2016'daki seçim kampanyası sırasında Başkan'ın, Demokrat Parti adayı Hillary Clinton hakkında bilgi alınması için Rus avukat Natalya Veselnitskaya ile yapılan görüşmeyi onayladığını iddia etti. Haziran 2016'da Donald Trump'ın büyük oğlu Trump Jr, damadı Jared Kushner ve seçim kampanyasını yöneten Paul Manafort, Rus avukat Natalia Veselnitskaya ile Trump Tower'da buluşmuştu. Başkan Trump ise bu buluşmadan çok sonra haberi olduğu belirtmişti.
GELİN AİLEDEN GİTTİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr. ile eşi Vanessa Trump boşandı. 13 yıldır evli olan çift, ayrı yollarda ilerleme kararı aldıklarını söyledi. Çift, "Birbirimize her zaman saygımız olacak" dedi.
GELİN AİLEDEN GİTTİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr. ile eşi Vanessa Trump boşandı. 13 yıldır evli olan çift, ayrı yollarda ilerleme kararı aldıklarını söyledi. Çift, "Birbirimize her zaman saygımız olacak" dedi.
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