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Filistinliler 'da "Yüzyılın Anlaşması"na karşı toplandı

’daki toplantıda ortak deklarasyon yayımlayan Filistinliler, ’nin dayattığı anlaşmanın Filistinlilerin haklarını hiçe saydığını belirtti

ABD haklarımızı hiçe sayıyor

'da toplanan Filistinli gruplar, 'nin dayatmasına ve işgaline karşı bir an önce milli birliğin sağlanması çağrısında bulundu.

Aralarında Hamas ve Fetih'in de bulunduğu Filistinli gruplar, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı planı kesin bir dille reddetti.

İstanbul'daki toplantıda ortak deklarasyon yayımlayan Filistinliler, ABD'nin dayattığı anlaşmanın Filistinlilerin haklarını hiçe saydığını belirtti.

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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi 20:12
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