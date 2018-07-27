Yol Durumu
  1. 'Bild'iğin düşman
  2. Mobil cami

Villada 26 ceset

Atina yakınlarındaki da ölü sayısı 82’ye çıktı Ancak bir villada 26 kişinin yanarak can verdiği açıklandı

Villada 26 ceset
Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki 82 kişinin hayatını kaybettiği orman ının yanan elektrik kontağından çıktığı belirlendi. Yangının 125 km hızla ilerlemesiyle uykuda yakalanan yöre sakinleri arasında gazeteciler, yazarlar ve sanatçılar da var. İki yıl once bir trafik kazasında hayatını kaybeden ünlü Yunan yönetmen Teo Angelopoulos'ın yazlık evi de kül oldu. Angelopulos'un eşi Evi Angelopulos, yangından kurtulmak için kaçmak zorunda kaldığı yazlık evinde Angelopulos'un flim arşivlerinin yandığını söyledi. Mati yakınlarındaki bir villada 26 kişinin yanarak can verdiği açıklandı. Yangın çıktığında ortaya atılan bu iddianın gerçek olduğunu ve cesetlere dün ulaşıldığı açıklandı.



YANGIN SONRASI SEL
'da can alan orman yangınlarından sonra Atina'nın kuzey semtlerini bastı. Aniden başlayan şiddetli yağışlar, Marousi ve Kifisia gibi yoğun yerleşim semtlerinde sel baskınları yarattı. Yetkililer, "2 kişi kayıp" dedi.

Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar