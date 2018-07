Villada 26 ceset

başkenti Atina yakınlarındaki 82 kişinin hayatını kaybettiği orman yangın ının yanan elektrik kontağından çıktığı belirlendi. Yangının 125 km hızla ilerlemesiyle uykuda yakalanan yöre sakinleri arasında gazeteciler, yazarlar ve sanatçılar da var. İki yıl once bir trafik kazasında hayatını kaybeden ünlü Yunan yönetmen Teo Angelopoulos'ın yazlık evi de kül oldu. Angelopulos'un eşi Evi Angelopulos, yangından kurtulmak için kaçmak zorunda kaldığı yazlık evinde Angelopulos'un flim arşivlerinin yandığını söyledi. Mati yakınlarındaki bir villada 26 kişinin yanarak can verdiği açıklandı. Yangın çıktığında ortaya atılan bu iddianın gerçek olduğunu ve cesetlere dün ulaşıldığı açıklandı. Yunanistan 'da can alan orman yangınlarından sonra Atina'nın kuzey semtlerini sel bastı. Aniden başlayan şiddetli yağışlar, Marousi ve Kifisia gibi yoğun yerleşim semtlerinde sel baskınları yarattı. Yetkililer, "2 kişi kayıp" dedi.