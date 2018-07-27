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Son dakika: Trump iyice köşeye sıkışıyor!

ABD liderinin eski avukatı Cohen, Trump'ın kampanyası sürerken gerçekleşen Rus avukat Veselnitskaya ile yapılan görüşmeyi onayladığını söyledi. Cohen ayrıca soruşturmasını yürüten özel savcı Mueller'e ifade vermeye hazır.

Trump iyice köşeye sıkışıyor!

'nın 2016 ABD başkanlık lerine müdahalesi soruşturmasında, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı için çember daralıyor.

Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, seçim kampanyası esnasında Amerikan Başkanı'nın, Demokrat Parti adayı hakkında bilgi alınması için Rus avukat Natalya Veselnitskaya ile yapılan görüşmeyi onayladığını iddia etti.

Haziran 2016'da Donald Trump büyük oğlu Trump Jr, damadı Jared Kushner ve seçim kampanyasını yöneten Paul Manafort, Hillary Clinton ile ilgili zararlı bilgilere sahip olduğunu iddia eden Rus avukat Natalia Veselnitskaya ile 'taki Trump Tower'da buluşmuştu.

Söz konusu toplantıdan haberi olmadığını ifade eden Trump, "Oğlumun Rus avukatla yaptığı görüşmeden habersizdim, bunu yeni öğrendim" demişti.

Ancak Cohen, Trump'ın Rus avukatın görüşme teklifinden önceden haberi olduğunu ve görüşme onayladığında, Trump'ın yanında olduğunu ileri sürüyor.

Ayrıca Cohen, Rusya'nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahalesini soruşturan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'e ifade vermeye hazır olduğunu açıkladı.

Veselnitskaya ise Trump Jr. ile yaptıkları görüşmenin, Hillary Clinton'la ya da Donald Trump ile bir alakası olmadığını, tamamen 'özel' nitelikli olduğunu ifade etmişti.

Trump seçildiğinden bu yana, Rusya'nın Hillary Clinton'ın seçim kampanyasını sabote etmeye çalıştığı iddialarıyla karşı karşıya.

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  • 27 Temmuz 2018, Cuma 10:05
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