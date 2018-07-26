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sı sonrası 'ı şimdi de vurdu!

Son dakika... , başkenti Atina'nın kuzey doğusunda meydana gelen ve en az 83 kişinin ölümüne ve 180'den fazla kişinin yaralanmasına yol açan felaketinden sonra şimdi de kuzeyindeki banliyöde meydana gelen ile boğuşuyor.

Yangın faciası sonrası Yunanistana 2. şok!

'ın başkenti Atina'da üç gün önce meydana gelen orman larından sonra, başkentin kuzeyindeki Maroussi banliyösünde meydana geldi.

Yunan İtfaiye Teşkilatı, ekiplerin aldıkları yardım çağrıları üzerine bölgede su basmış ev ve iş yerlerine yardıma gittiğini bildirdi.

Yetkililer, sürücülerin bölgeden uzak durmasını ve Atina'nın kuzeyine giden ana otoyoldan bir yan yolun kapatılmasını istedi.

YANGIN FACİASINDA 82 KİŞİ ÖLDÜ

Geçtiğimiz gün meydana gelen korkunç yangında en az 82 kişi hayatını kaybetmiş, 180'den fazla kişi yaralanmış ve kayıplar bulunmaktaydı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 2 gün önce yaptığı açıklamada sabotaj ihtimali üzerinde durmuş ve 'asimetrik tehlike' ifadesini kullanmıştı. Yunan basınında yer alan haberlerde ise 82 kişinin hayatını kaybettiği ya "yıllarca süren ihmallerin, dikkatsizliklerin ve siyasi alışverişlerin" yol açtığı vurgulanmıştı.

Yangının başladığı Pentelis bölgesinin belediye başkanı Dimitris Stergiou, Thema 104.6 radyosuna yaptığı açıklamada yangının eski model elektrik kablolarında yaşanan arıza nedeniyle başladığını söyledi.

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  • 26 Temmuz 2018, Perşembe 16:28
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