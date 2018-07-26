Yunanistan'ın başkenti Atina'da üç gün önce meydana gelen orman yangınlarından sonra, başkentin kuzeyindeki Maroussi banliyösünde sel meydana geldi.

Yunan İtfaiye Teşkilatı, ekiplerin aldıkları yardım çağrıları üzerine bölgede su basmış ev ve iş yerlerine yardıma gittiğini bildirdi.

Yetkililer, sürücülerin bölgeden uzak durmasını ve Atina'nın kuzeyine giden ana otoyoldan bir yan yolun kapatılmasını istedi.





YANGIN FACİASINDA 82 KİŞİ ÖLDÜ

Geçtiğimiz gün meydana gelen korkunç yangında en az 82 kişi hayatını kaybetmiş, 180'den fazla kişi yaralanmış ve kayıplar bulunmaktaydı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 2 gün önce yaptığı açıklamada sabotaj ihtimali üzerinde durmuş ve 'asimetrik tehlike' ifadesini kullanmıştı. Yunan basınında yer alan haberlerde ise 82 kişinin hayatını kaybettiği faciaya "yıllarca süren ihmallerin, dikkatsizliklerin ve siyasi alışverişlerin" yol açtığı vurgulanmıştı.

Yangının başladığı Pentelis bölgesinin belediye başkanı Dimitris Stergiou, Thema 104.6 radyosuna yaptığı açıklamada yangının eski model elektrik kablolarında yaşanan arıza nedeniyle başladığını söyledi.