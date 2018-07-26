Yunanistan'ın Mati ve Kineta şehirlerinde peş peşe çıkan yangınların, kundaklama sonucu çıktığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Yangında 80 kişinin cesedine ulaşıldı. Ayrıca 100'e yakın kişinin de kayıp olduğu ortaya çıktı. İrlanda'da evlenen Zoe Holohan ve Brian O'Callaghan- Westropp'un da Mati'ye balayına geldiği bildirildi. Yangında damat kayboldu, gelin yaralandı.
Kundaklama
Etiketler: Yunanistan , yangın
- 26 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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