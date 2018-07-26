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Görüşme Dougal kayıt gizli

’ın ilişki yaşadığı McDougal’a yapılacak ödemenin konuşulduğu görüşmenin, detayları ortaya çıktı. Avukat Cohen’in evinde bulunan 10 kasette neler olduğu merak uyandırdı



ABD Başkanı Donald Trump'ı zora sokacak bir ses kaydı ortaya çıktı. FBI'nın Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in evine yaptığı bir baskında ele geçirilen 10 kasette, şok konuşmalar olduğu anlaşıldı. 2016 yılının eylül ayında, New York'taki Trump Tower'da Başkan Trump ile Cohen'in görüşmesinin ayrıntılarında, porno yıldızı Karen McDougal'la ilgili ifadelerin yer aldığı belirlendi.
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  • 26 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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