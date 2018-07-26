ABD Başkanı Donald Trump'ı zora sokacak bir ses kaydı ortaya çıktı. FBI'nın Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in evine yaptığı bir baskında ele geçirilen 10 kasette, şok konuşmalar olduğu anlaşıldı. 2016 yılının eylül ayında, New York'taki Trump Tower'da Başkan Trump ile Cohen'in görüşmesinin ayrıntılarında, porno yıldızı Karen McDougal'la ilgili ifadelerin yer aldığı belirlendi.
Görüşme Dougal kayıt gizli
Trump’ın ilişki yaşadığı McDougal’a yapılacak ödemenin konuşulduğu görüşmenin, detayları ortaya çıktı. Avukat Cohen’in evinde bulunan 10 kasette neler olduğu merak uyandırdı
ABD Başkanı Donald Trump'ı zora sokacak bir ses kaydı ortaya çıktı. FBI'nın Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in evine yaptığı bir baskında ele geçirilen 10 kasette, şok konuşmalar olduğu anlaşıldı. 2016 yılının eylül ayında, New York'taki Trump Tower'da Başkan Trump ile Cohen'in görüşmesinin ayrıntılarında, porno yıldızı Karen McDougal'la ilgili ifadelerin yer aldığı belirlendi.
Etiketler: New York , trump , Beyaz Saray , ABD
- 26 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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