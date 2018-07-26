Görüşme Dougal kayıt gizli

Başkanı Donald Trump'ı zora sokacak bir ses kaydı ortaya çıktı. FBI'nın Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in evine yaptığı bir baskında ele geçirilen2016 yılının eylül ayında, New York'taki Trump Tower'da Başkan Trump ile Cohen'in görüşmesinin ayrıntılarında, porno yıldızı Karen McDougal'la ilgili ifadelerin yer aldığı belirlendi.