10. BRICS Zirvesi'nin sonuç bildirgesi açıklandı

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen 10. BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde, şeffaf ve çok taraflı ticaret sisteminin desteklenmesi ve dünyanın farklı bölgelerinde devam eden çatışmaların sonlandırılması çağrısında bulunuldu.

BRICS Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde, "Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları çerçevesinde şeffaf ve çok taraflı ticareti destekliyor ve yeniden onaylıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "Çok taraflı ticaret sisteminin benzeri görülmemiş güçlüklerle karşı karşıya kaldığını biliyoruz ve şeffaf dünya ekonomisinin önemini vurgulamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Enerji alanında alınan kararlarla ilgili de "BRICS Enerji Bakanları, BRICS Enerji Araştırma İşbirliği Platformu'nun kurulmasına yönelik anlaşmaya vardı." ifadeleri kullanıldı.

Zirvede enerji alanının yanı sıra su sorunu ve tarım gibi birçok alanda iş birliğine yönelik adımlar atıldı.



