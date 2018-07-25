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’tan gizli adım!

Trump’tan gizli adım!
ABD Başkanı , eski Başkanı Brennan dâhil altı eski istihbarat ve güvenlik yetkilisinin lere erişim hakkını elinden almak için harekete geçti. Brennan, Trump'ı geçen hafta vatan hainliğiyle suçlamıştı. Trump da Brennan'ın gizli belgeleri başkalarıyla paylaşacağına inanıyor.
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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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