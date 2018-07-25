ABD Başkanı Trump, CIA eski Başkanı Brennan dâhil altı eski istihbarat ve güvenlik yetkilisinin gizli belgelere erişim hakkını elinden almak için harekete geçti. Brennan, Trump'ı geçen hafta vatan hainliğiyle suçlamıştı. Trump da Brennan'ın gizli belgeleri başkalarıyla paylaşacağına inanıyor.
Trump’tan gizli adım!
Etiketler: Trump , CIA , gizli belge
- 25 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.