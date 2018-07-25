Trump ve Juncker ticaret sorunu için masaya oturdu

Trump ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Beyaz Saray'da yapacakları kritik görüşme öncesinde basın mensuplarının karşısına geçti.

ABD Başkanı Trump, ''Çelik ve alüminyuma uygulanan gümrük vergileri ve misilleme tarifelere yönelik meseleleri çözeceğiz'' dedi.

Açıklamasında, ülkesinin mevcut şartlarda AB'ye her yıl milyarlarca dolarlık ticaret açığı verdiğini ve bunun vurgulayan Trump, "Adil bir ticaret anlaşması istiyoruz. Umarım bunun için bir yol bulabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.



Juncker ise ABD ile AB arasındaki ticaretin dünya ekonomisi için büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, "Bizler yakın partnerleriz, müttefikleriz; birbirimizin düşmanı değiliz. Birbirimizle çalışmak zorundayız. Dünya ticaretinin, yarısını bizler temsil ediyoruz. ABD ile AB arasındaki ticaret hacmi 1 trilyon dolar. Bu nedenle, birbirimizi hedef almak yerine birbirimizle konuşmalıyız." ifadelerini kullandı.

ABD ile AB'nin gümrük vergilerini yükseltmek yerine düşürmesi gerektiğini savunan Juncker, "Bunu yapmak zorundayız. Bu bizim görevimiz." diye konuştu.

"ANLAŞMA SAĞLADIK"

ABD Başkanı Trump, "AB ile otomobil harici endüstriyel ürünlere yönelik tarifeleri ve sübvansiyonları sıfırlamaya çalışmak konusunda anlaşma sağladık" dedi.

SIFIR TARİFE, SIFIR BARİYER, SIFIR SÜBVANSİYON

Trump, Juncker'ın bu sözlerine, "Eğer sıfır tarife, sıfır bariyer ve sıfır sübvansiyona ulaşabilirsek ABD bundan büyük memnuniyet duyar." karşılığını verdi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlamayan ikili, kısa açıklamalarının ardından heyetleriyle birlikte toplantıya başladı.

OTOMOBİL TİCARETİ

Trump yönetimi, 1 Haziran'da AB'den ithal edilen çelik ve alüminyuma vergi arttırımında bulunmuştu. Karşılığında AB ise toplam 2,8 milyar Euro (yaklaşık 15,7 milyar TL) ticaret hacmindeki Amerikan ürününe ek vergi getirmişti. Fakat otomobil ticareti çok daha yüksek rakamlara ulaştığından, karşılığının daha yüksek olması bekleniyor. AB'den Amerika'ya satılan çelik ve alüminyum yaklaşık 6,4 milyar Euro'yu bulurken, otomobil satışları için bu rakam yaklaşık 51 milyar Euro (yaklaşık 285,7 milyar TL). Son bu kararla otomobilin dışarıda bırakılması Avrupalı otomobilcileri hüsrana uğratacak bir karar olarak yorumlanırken sadece ara malına yani üretime dönük malın maliyetini aşağı çeken bir düzenleme yapılacağı için umutları boşa çıkardı.

ABD sadece sıvılaştırılmış doğal gaz ve soya fasulyesi ithalatını artırmaya yönelik bir anlaşmaya vardı. Çelik, alüminyum ve otomobil üzerindeki anlaşmazlıkları çözmek için taraflar biraraya gelecek.