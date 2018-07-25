Uluslararası haber ajansı AFP, Fiat Chrysler (FCA) Grubu'nun efsane CEO'su Sergio Marchionne'nin öldüğünü duyurdu. Konu ile ilgili Exor Holding şirketinden açıklama yapıldı.

SERGİO MARCHİONNE KİMDİR? SERGİO MARCHİONNE'NİN HAYATI

HAZİRAN 1952'de İtalya'da doğan Sergio Marchionne, 13 yaşında ailesiyle birlikte Kanada'ya göç etti. Bu yüzden otomotiv dünyasında daha çok Kanadalı olarak biliniyor. Toronto Üniversitesi'nde felsefe eğitimi alan, daha sonra hukuk fakültesine giren Marcihonne yüksek lisansını ise işletme alanında tamamladı.





Kariyerine 1983 ve 1985 yıllarında hesap ve vergi uzmanı olarak Deloitte & Touche'da başlayan Marchionne, 1985-88 yılları arasında ise uluslararası ambalaj şirketi Lawson Mardon Grubu'nda kurumsal gelişim direktörlüğü görevini üstlendi. 1989 yılında Glenex şirketinin Başkan Yardımcısı olan Marchionne, 1990-92 yılları arasında ise muhasebe şirketi Acklands'ın Başkan Yardımcısı ve CFO'su olarak çalıştı. Daha sonra tekrar Lawson Mardon'a geçen Marchionne, bu şirketin 1994'te İsviçreli ambalaj ve alüminyum şirketi Algroup tarafından alınması sonrası oluşan dev şirketin CEO'su oldu.

Firmanın 2000 yılında Montreal merkezli üretim şirketi Alcan Inc. ile birleşmesinin ardından CEO olarak atanan Marchionne, daha sonra Lonza Grubu'nun başkanı oldu. 2002 yılında İsviçreli test, doğrulama ve sertifikasyon şirketi Societe Generale de Surveillance (SGS) Grubu'nun CEO'su, 2003 yılında ise başkan olarak atandı.

2003 yılında Fiat'ın yönetimine giren Marchionne, 2004 yılında mühendislik deneyimi olmamasına rağmen İtalyan otomotiv devinin CEO'su oldu. Fiat, Marchionne yönetimiyle birlikte krizden çıkarak yeniden kârlılığa ulaştı. Öyle ki Fiat, 2009 yılından itibaren iflasın eşiğindeki Amerikan Chrysler'in hisseleri satın almaya başladı. Aynı yıl Chrysler'in de CEO'su olan Marchionne, 2014 yılında tüm hisselerin Fiat'a geçmesinin ardından kurulan Fiat Chrysler Automobiles'in (FCA) de CEO'su oldu. Marchionne'nin yönetimiyle Chrysler de hızla krizden çıkarak büyümeye başladı. Özellikle Jeep ve Ram markalarıyla birlikte Chrysler büyük çıkış yakaladı.

Sonuç olarak Marchionne, otomotiv endüstrisinin küreselleşmesine katkıda bulunan en önemli sanayi insanlarından biri olarak tarihe geçti.





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