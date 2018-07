Komşu yandı!

başkenti Atina'nın sahil bölgesi, yangın dehşeti yaşadı. Atinalılar'ın yazlık evlerinin, otel ve turistik tesislerin bulunduğu Mati semtindeki ormanlık arazide bilinmeyen nedenlerle başlayan yangın, kısa sürede yayıldı ve yerleşim merkezlerine sıçradı. Yüzlerce ev ve aracın kül olduğu yangınlar nedeniyle binlerce kişi bölgeden tahliye edildi. Yangından kaçarak Rafina Limanı'na ulaşan kişiler, Sahil Güvenlik botları ve özel feribotlarla bölgeden uzaklaştırıldı. 200 itfaiyeci, çok sayıda gönüllü ve yüze yakın araçla karadan, uçak ve helikopterlerle de havadan müdahale etti. Yangının ağır bilançosu, dün sabah saatlerinde ortaya çıktı. En azBaşkan Tayyip Erdoğan, Alexis Çipras'ı aradı. Yunan halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi. Her türlüğü yardıma hazırız mesajı verdi.Mati ve civardaki Nea Makri, Kokikino Limanaki ve Zumberi gibi sahil köylerinde alevlerin yaklaşmasından korkarak paniğe kapılan yüzlerce kişi denize sığındı. Alevlerden kurtulmak için denize atlayan vatandaşlardan 10 kişinin de boğularak öldüğü öğrenildi. Sahillere kaçanlar, yangının geçtiği her yeri kül etmesi nedeniyle, geri dönemediklerinde mahsur kaldılar.Yangında can pazarı yaşandı. Evlerinden değerli eşyaları bile almadan çıkan Atinalılar, kendilerini güvenli bölgelere attı. Yüzlerce araç yandı.