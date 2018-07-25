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İsrail'den Gazze'ye top atışı: 2 şehit

İsrail'in Gazze'nin doğusuna top atışıyla düzenlediği saldırıda 2 Filistinli şehit oldu, 1 kişi ağır yaralandı.

İsrailden Gazzeye top atışı: 2 şehit

İsrail'in Gazze'nin doğusuna top atışıyla düzenlediği saldırıda 2 Filistinli şehit oldu, 1 kişi ağır yaralandı.

İsrail bu akşam Gazze'de Hamas'a ait 5 gözetleme noktasına top atışıyla saldırı düzenledi.

Saldırıların biri Gazze'nin doğusu, biri orta kesimi, 3'ü ise Refah kentinin doğu sınırında gerçekleşti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze'ye top atışıyla düzenlediği saldırıda 2 kişi şehit oldu, 1 kişi ağır yaralandı." ifadesi kullanıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'nin güneyinde bir İsrail askeri gücüne ateş açıldığını iddia ederek, buna karşılık verildiğini kaydetti.

  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba 21:24
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