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senaryosu

BAE senaryosu
Müslüman ülkelere karşı ABD ile ortak operasyonlar düzenleyen 'nin yine kirli bir planı deşifre oldu. Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el Tani'nin ziyareti sırasında dışında Katar karşıtı eylemler dikkat çekmişti. BAE ve Amerikan medyası, bu olaya geniş yer ayırdı. Ancak işin gerçeği, İngiliz Independent tarafından ortaya çıkartıldı. Gazetenin haberine göre, kast ajansı Extra People, şirkete bağlı oyunculara e-posta göndererek Tani'nin İngiltere Başbakanı Theresa May ile Downing Street'deki görüşmesi sırasında düzenlenecek protesto eylemine katılanlara ekstra 20 pound ödeme yapacağını vaad ettiğini yazdı. Extra People'la anlaşanların ise BAE yönetiminin yaptığı belirtildi.

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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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