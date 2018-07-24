Bakan Çavuşoğlu Yunan mevkidaşı Kocyas ile telefon görüşmesinde Yunanistan'daki yangından dolayı üzüntülerini ve ölenler için taziyelerini iletti.

YARDIM TEKLİFİNE YUNAN BAKAN'IN CEVABI: TEŞEKKÜR EDERİZ, ŞİMDİLİK İHTİYAÇ YOK

Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Kocyas'ı aradığını belirterek şunları aktardı:

"Yunan halkına ve Yunanistan hükümetine de başsağlığı dileklerimi yinelemek isterim. Bu sabah Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'ı arayarak hem başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi ilettik hem de yardım yapabileceğimizi kendisine söyledik, hazır olduğumuzu söyledik. Daha sonra kendisi ilgili bakanla da görüşerek şimdilik böyle bir yardıma ihtiyaç duymadıklarını söyledi ve teşekkür etti."

Kocias'ın zaten yağmurun da başlayacağını söylediğini aktaran Çavuşoğlu, "Biz yine de kendisine söyledik. Hazırız. Şu anda yangın söndürme uçaklarımız ve helikopterimiz ihtiyaç halinde Yunanistan'a hareket etmek için hazırdır." diye konuştu.

BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINA ALINDI

Öte yandan, yangının büyük oranda kontrol altına alındığı belirtildi.