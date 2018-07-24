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Sapığın bağışı

ailesinin, hakkında yüzlerce tecavüz iddiası olan yapımcı Weinstein ile çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Weinstein’in aileye yüklü bağış yaptığı açıklandı.

Sapığın bağışı
Clinton ailesiyle ilgili skandal görüntüler ortaya çıktı. ABD başkanı 'ı eleştirdikten sadece 12 saat sonra ortaya saçılan görüntülerde, Hillary ile eşi Bill Clinton'ın hakkında yüzlerce tecavüz iddiası olan ünlü yapımcı 'in samimiyeti dikkat çekiyor. Clinton ailesinin Aralık 2016'da Harvey Weinstein, eşi Georgina Chapman ve avukatı David Boies ile yemek yediği ve bağış istedikleri belirtildi. Weinstein'ın da 250 bin dolar, 100 bin dolar gibi birçok kez hem Bill Clinton Vakfı'na hem de Hillary Clinton'a bağış yaptığı belirtildi. Hillary Clinton'ın daha önceki iddialarda, Weinstein'i tanımadığını ve aynı ortamda bulunmadığını söylemişti. Servis edilen bu fotoğraflardan sonra Clinton ailesinin sessiz kalması dikkat çekti.
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