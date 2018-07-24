Clinton ailesiyle ilgili skandal görüntüler ortaya çıktı. ABD başkanı Donald Trump'ı eleştirdikten sadece 12 saat sonra ortaya saçılan görüntülerde, Hillary Clinton ile eşi Bill Clinton'ın hakkında yüzlerce tecavüz iddiası olan ünlü yapımcı Harvey Weinstein'in samimiyeti dikkat çekiyor. Clinton ailesinin Aralık 2016'da Harvey Weinstein, eşi Georgina Chapman ve avukatı David Boies ile yemek yediği ve bağış istedikleri belirtildi. Weinstein'ın da 250 bin dolar, 100 bin dolar gibi birçok kez hem Bill Clinton Vakfı'na hem de Hillary Clinton'a bağış yaptığı belirtildi. Hillary Clinton'ın daha önceki iddialarda, Weinstein'i tanımadığını ve aynı ortamda bulunmadığını söylemişti. Servis edilen bu fotoğraflardan sonra Clinton ailesinin sessiz kalması dikkat çekti.
Sapığın bağışı
Clinton ailesinin, hakkında yüzlerce tecavüz iddiası olan yapımcı Weinstein ile çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Weinstein’in aileye yüklü bağış yaptığı açıklandı.
Etiketler: donald trump , Clinton , Harvey Weinstein
- 24 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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