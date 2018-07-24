Sosyal platformlarda Prens Phillip'in öldüğü iddialarının ortaya atılması üzerine Buckingham Sarayı'nın telefonları kilitlendi. Kraliçe ve eşi Prens Phillip'in Twitter'da dolaşan asılsız iddialardan rahatsız oldukları ve bu konuda bazı önlemler alacakları iddia edildi. Buckingham Sarayı'ndan bir ekibin, Facebook ve Twitter yetkilileriyle bir araya geleceği ve bu konuda hızlı bir şekilde bazı adımların atılmasını isteyeceği belirtildi.
Prens Philip yine öldü!
Etiketler: Prens Philip , Buckingham Sarayı , Prens Phillip
- 24 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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