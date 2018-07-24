Yol Durumu
  1. Güzel mahkuma idam
  2. Sapığın bağışı

yine öldü!

Prens Philip yine öldü!
Sosyal platformlarda 'in öldüğü iddialarının ortaya atılması üzerine 'nın telefonları kilitlendi. Kraliçe ve eşi Prens Phillip'in Twitter'da dolaşan asılsız iddialardan rahatsız oldukları ve bu konuda bazı önlemler alacakları iddia edildi. Buckingham Sarayı'ndan bir ekibin, Facebook ve Twitter yetkilileriyle bir araya geleceği ve bu konuda hızlı bir şekilde bazı adımların atılmasını isteyeceği belirtildi.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ