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Maria’nın ajandası

'nın kurucusu olduğu derneğin, tarafından finanse edildiği anlaşıldı.

Maria’nın ajandası
ABD Adalet Bakanlığı, 29 yaşındaki Rusya vatandaşı Maria Butina'nın ajanlık suçlamasıyla tutuklandığını duyurdu. Butina'nın, Rus silah taşıma hakkı organizasyonunun da kurucularından olduğu ve ayrıca ve Washington'da bazı ABD'li politikacılarla Rus devlet yetkililerini bir araya getirmek için çeşitli buluşmalar ayarladığı iddia edildi. ABD'den yeni gelen iddialara göre Rus kadın, ABD 'ndan Nathan Sheets ve FED yöneticisi Stanley Fischer ile 2013- 2015 yılları arasında defalarca görüştü. Ayrıca Butina'nın kurucusu olduğu silah taşıma hakkı derneğinin tüm finansmanını ile yakın ilişkisi bulunduğu iddia edilen 'den aldığı belirtildi.



Ünlü Rus ajan , 'ya destek verdiğini açıklamıştı.
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