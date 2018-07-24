Maria’nın ajandası

ABD Adalet Bakanlığı, 29 yaşındaki Rusya vatandaşı Maria Butina'nın ajanlık suçlamasıyla tutuklandığını duyurdu. Butina'nın, Rus silah taşıma hakkı organizasyonunun da kurucularından olduğu ve ayrıca New York ve Washington'da bazı ABD'li politikacılarla Rus devlet yetkililerini bir araya getirmek için çeşitli buluşmalar ayarladığı iddia edildi. ABD'den yeni gelen iddialara göre Rus kadın, ABD Hazine Bakanlığı'ndan Nathan Sheets ve FED yöneticisi Stanley Fischer ile 2013- 2015 yılları arasında defalarca görüştü. Ayrıca Butina'nın kurucusu olduğu silah taşıma hakkı derneğinin tüm finansmanını Donald Trump ile yakın ilişkisi bulunduğu iddia edilen Rus milyarder Konstantin Nikolaev'den aldığı belirtildi.
Ünlü Rus ajan Anna Chapman, Maria Butina'ya destek verdiğini açıklamıştı.
Ünlü Rus ajan Anna Chapman, Maria Butina'ya destek verdiğini açıklamıştı.
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