Yol Durumu
  1. Rusya'dan NATO'ya çağrı: Onları üye yapmayın!

'den 'ye hava saldırısı

'e ait bir insansız hava aracının () 'nin kuzeydoğusunda yanan uçurtma ve balon taşıdığı iddia edilen bir grup gencin olduğu bölgeye düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

İsrailden Gazzeye hava saldırısı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre 'e ait silahlı bir , 'nin doğu sınırında yanan uçurtma ve balon taşıdığı düşünülen gençlerin olduğu alana roketle saldırdı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail sunun Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda 3 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

Kudra, Şifa Hastanesi'kaldırılanlan yaralıların durumu hakkında bilgi vermedi.

yönetimi, Filistinli göstericilerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine yanan uçurtma ile helyum gazıyla şişirilmiş balonlar göndermesi nedeniyle bölgede bir dizi yangın çıktığını belirtiyor.

Gazze'den geldiği belirtilen yanan uçurtma ve balonlara çözüm bulamayan İsrail ordusu, son günlerde sınırda bu uçurtma ve balonların hazırlandığını iddia ettiği birçok bölgeye hava saldırısı düzenlemeye devam ediyor.

Filistinliler, 'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

Etiketler: , , , , ,
  • 24 Temmuz 2018, Salı 20:57
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ