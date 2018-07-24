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Haber geldi, , ve anında harekete geçti

Bugün Azez'de, lideri teröristler tarafından Afrin'de patlatılmak üzere hazırlanan bir ; , ve Özgür Suriye ait güvenlik güçleri tarafından düzenlenen ortak operasyonla ele geçirildi.

Kalleş planları suya düştü!

İstihbarat timlerinin takibinde olan teröristlerin hazırladıkları , bölgesinden Fırat Kalkanı Harekat Alanı'na sokulmaya çalışıldı. Ve buradan Afrin'e gönderilmesi planlandığı ifade edildi.

'nın Afrin'i ele geçirmesinden sonra bölgeyi istikrarsızlığa uğratmak isteyen / mensuplarının Afrin'e yönelik eylem arayışlarının devam ettiği bildirilmekte.

Aracın ele geçirilmesi akabinde bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirildiği, aracın gizli bölmelerine çok sayıda plastik patlayıcı yerleştirilerek etkisinin artırılması için mayın ve tüp ile kuvvetlendirildiği, patlaması halinde geniş çaplı hasar verebileceği aktarıldı.

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  • 24 Temmuz 2018, Salı 22:22
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