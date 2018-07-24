Kenya'da yaşayan Ruth Kamande (24), 2015 yılında erkek arkadaşı Farid Mohammed'i 25 yerinden bıçaklayarak katletti. Tutuklanarak cezaevine gönderilen katil, hapishaneler arasında yapılan bir güzellik yarışmasında birinci geldi ve kraliçelik tacını giydi. Cinayet davası ise sona erdi. Erkek arkadaşını öldüren güzellik kraliçesine idam cezası verildi.
Güzel mahkuma idam
Etiketler: Cinayet
- 24 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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