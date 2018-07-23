ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye yönelik, "Bir daha asla ABD'yi tehdit etme yoksa tarihte daha önce çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın." ifadesini kullandı.

Ruhani'nin, başkent Tahran'da ülkesinin büyükelçileri ve misyon temsilcilerine hitap ettiği konuşmada Trump yönetiminin İran'ın petrol ihracatını engelleme çabalarını eleştirirken kullandığı "İran'la barış, barışların anası; savaş, savaşların anasıdır" sözüne Trump'tan yanıt geldi.

"BİR DAHA ASLA ABD'Yİ TEHDİT ETME YOKSA..."

Twitter hesabı üzerinden "İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye" başlığı ile yaptığı paylaşımda Trump şu ifadelere yer verdi:

"Bir daha asla ABD'yi tehdit etme yoksa tarihte çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın. Artık şiddet ve ölüme dair kaçık ifadelerinizi sineye çekecek bir ülke değiliz. Dikkat et."

"ASLANIN KUYRUĞUYLA OYNAMA, PİŞMAN OLURSUN"

Ruhani İran halkının, ülke güvenliği ve çıkarları aleyhine kışkırtmalara boyun eğmeyeceğini dile getirmiş ve Trump'ı "yalancı bir zorba" olarak nitelendirmiş ve "Aslanın kuyruğuyla oynama, pişman olursun" diye uyarmıştı.

İRAN LİDERLERİNE MAFYA BENZETMESİ

​İran halkının üçte birinin fakirlik sınırının altında yaşadığını anlatan Pompeo, "Nükleer anlaşma sürecinde, İran'ın artırdığı petrol gelirleri İran halkına gidebilirdi. Bunun yerine teröristlere, diktatörlere ve vekalet milislerine gitti." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın üst düzey yetkililerini yolsuzluk yapmakla suçlayan Pompeo, İran Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani'nin, İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney sayesinde kamu ihalelerinde yolsuzluk yaparak elde ettiği sermayenin en az 300 milyon dolar değerinde olduğunu iddia etti.

Pompeo, "Çoğu kişi bilmez ama Ayetullah Hamaney'in, Setad adı altında kendi şahsına ait 95 milyar doları bulan kayıtdışı yatırım fonu var. Bu varlık vergilendirilmiyor." dedi. İran'daki birçok yetkilinin bu yolsuzluklara karıştığını öne süren Pompeo, "Liderler arasındaki yolsuzluk ve zenginlik seviyesi, İran'ın bir hükümetten çok mafyaya benzer birşey tarafından yönetildiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

"İRAN'IN HAM PETROL İHRACATI SIFIRA İNECEK"

Pompeo, İran'ın Almanya, Fransa ve İngiltere'yi nükleer anlaşmada tutmaya çalışırken diğer taraftan gizlice Avrupa'da terör saldırıları planladığını iddia etti. ABD yönetiminin İran rejimine maksimum baskı uygulamaya devam edeceğini ifade eden Pompeo, İran yönetiminden somut adımlar geldiği takdirde

Washington'un bu ülkeyle masaya oturabileceğini ifade etti. Özellikle de İran'ın enerji ve bankacılık sektörüne baskı uygulamaya devam edeceklerini belirten Pompeo, "Hedefimiz, İran'dan ham petrol ithal eden ülkelerle çalışıp 4 Kasım'a kadar İran'dan ham petrol ithalatlarını sıfıra kadar indirmektir." dedi.

Pompeo'nun konuşması sırasında, bir grup salonda ABD yönetiminin ülkeye yasadışı yollarla giren göçmenlerin yargılamaları süresince çocuklarının alınarak bir kampa yerleştirilmesini protesto etti. Protestocu grup salondan çıkarılırken, salondaki katılımcılar Pompeo'ya destek sloganları attı. Yaşanan kısa süreli protestonun ardından Pompeo, "Keşke İran'da da bu kadar ifade özgürlüğü olsaydı." diye konuştu.