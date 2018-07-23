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'de valilik binasına silahlı baskın!

Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti 'de silahlı kişiler valilik binasına saldırdı. İlk belirlemelere göre 2 yaralandı.

Erbilde valilik binasına silahlı baskın!

Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan 'de Valilik binasına kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi silahlı saldırıda bulundu, olayda 1 yaralandı.

Olay yerindeki AA muhabiri, ellerinde ağır silahlar bulunan 3 kişinin valilik binasına girdiğini ve etrafa ateş açtığını belirtti. Açılan ateş sonucu Valilik binasını koruyan bir polis yaralandı.

Öte yandan içeride gizlenen saldırganların Valilik personelini rehin aldığı iddia edildi.

Bina çevresinde yüksek güvenlik önlemleri alınırken, içeriden hala silah sesleri geliyor.

İNTİHAR SALDIRISI DÜZENLENDİ

Erbil Valiliği'ndeki saldırganlardan birinin intihar saldırısı düzenlediği belirtiliyor.

Detaylar geliyor...

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  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi 09:36
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