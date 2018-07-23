Dostum indi bomba patladı

Bir yıldan uzun süredir Türkiye'de kalan Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum dün ülkesi Afganistan'a döndü. Dostum, Kabil Havaalanı'nda kendisini karşılayan yetkililer ve taraftarlarıyla selamlaştıktan sonra bir konvoyla evine doğru giderken havalimanı yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.
Dostum'un aracının dakikalar önce geçtiği noktada gerçekleşen patlamada ikisi vekil adayı 14 kişinin öldüğü ve 60 kişinin yaralandığı öğrenildi. Saldırıyı kimin düzenlediği bilgisine ulaşılamadı.
Dostum'un aracının dakikalar önce geçtiği noktada gerçekleşen patlamada ikisi vekil adayı 14 kişinin öldüğü ve 60 kişinin yaralandığı öğrenildi. Saldırıyı kimin düzenlediği bilgisine ulaşılamadı.
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