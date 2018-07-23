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Dostum indi bomba patladı

, ’den ’a döndü. Yol güzergahına saldırı yapıldı: 14 Ölü 60 yaralı

Dostum indi bomba patladı
Bir yıldan uzun süredir 'de kalan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı dün ülkesi Afganistan'a döndü. Dostum, Kabil Havaalanı'nda kendisini karşılayan yetkililer ve taraftarlarıyla selamlaştıktan sonra bir konvoyla evine doğru giderken havalimanı yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.

​Dostum'un aracının dakikalar önce geçtiği noktada gerçekleşen patlamada ikisi vekil adayı 14 kişinin öldüğü ve 60 kişinin yaralandığı öğrenildi. Saldırıyı kimin düzenlediği bilgisine ulaşılamadı.
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  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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