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'da şiddetli

'ın Hürmüzgan bölgesinde sabah saatlerinde şiddetli bir meydana geldi. Depremin büyüklüğünün 5,7 olduğu açıklanırken, can ve mal kaybına dair bir açıklama yapılmadı.

İranda şiddetli deprem

'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Ruyder ilçesinde 5,7 büyüklüğünde meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, merkez üssü Ruyder ilçesi olan depremin yerel saatle 09.37'de, yerin 8 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmazken, arama kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

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  • 22 Temmuz 2018, Pazar 10:27
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