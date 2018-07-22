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'dan 'e giden uçak indikten kısa süre sonra Kabil'de

'dan havalanarak 'e giden ve Afganistan Cumhurbaşkanı'nın birinci yardımcısı 'u taşıyan uçağın Kabil'e inmesinden kısa süre sonra Kabil Havalimanı yakınında bir meydana geldi.

Kabil Havaalanı yakınında patlama

Bir süredir Türkiye'de bulunan Dostum'u taşıyan uçağın yaklaşık yarım saat önce Havaalanı'na inmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı kendisini karşılayan yetkililer ve taraftarlarıyla selamlaştı. Havaalanındaki AA muhabirinin bildirdiğine göre, Dostum'u taşıyan konvoyun evine gitmek üzere harekete geçmesinin hemen ardından, yakınlarında büyük bir meydana geldi. Patlamanın ardından havaalanı civarında internet kesildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmezken, Associated Press haber ajansına açıklama yapan bir Afgan yetkili, Dostum'un ve beraberindekilerin patlamadan zarar görmediği bilgisini paylaştı.

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  • 22 Temmuz 2018, Pazar 16:28
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